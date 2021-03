Coronavirus in Italia, in aumento contagi e vittime

editato in: da

(Teleborsa) – Sono 17.083 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore (ieri 13.114), a fronte di oltre 335mila tamponi effettuati, tra antigenici e molecolari, con il tasso di positività scende al 5%. Le vittime giornaliere sono 343, ieri erano state 246. Questo il bollettino di oggi, martedì 2 marzo, appena reso noto dalla Protezione civile, che fa il punto sulla situazione epidemiologica nel nostro Paese.

Aumentano i numeri relativi ai posti letto occupati nei reparti Covid ordinari: sono in totale 19.570 i ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva sono invece 222 in più nelle ultime 24 ore, portando il totale dei malati in Ti a 2.327.

Intanto, l’Istituto superiore di sanità, relativamente ai dati dell’indagine rapida sulla diffusione delle varianti in Italia, fa sapere che la cosiddetta “variante inglese” del virus SarsCov2 sta diventando quella “prevalente” nel Paese, e in considerazione della sua maggiore trasmissibilità “occorre rafforzare/innalzare le misure di mitigazione in tutto il Paese nel contenere e ridurre la diffusione del virus, mantenendo o riportando rapidamente i valori di Rt a valori sotto 1 e l’incidenza a valori in grado di garantire la possibilità del sistematico tracciamento di tutti i casi“.



Isolata oggi a Brescia la variante nigeriana del Covid. “Per la prima volta in Italia abbiamo isolato il virus portatore di queste mutazioni che preoccupano perché potrebbero conferire resistenza ai vaccini anti Covid oggi disponibili” ha spiegato Arnaldo Caruso, presidente della Società italiana di virologia e direttore del Laboratorio di Microbiologia dell’Asst Spedali Civili della città lombarda che da una settimana è in zona arancione rafforzato e lo resterà per un’altra settimana.