Coronavirus in Italia, frenata dei contagi. Aumentano i morti

(Teleborsa) – Secondo il bollettino diffuso sul sito del Ministero della Salute, aggiornato a martedì 7 luglio, nelle ultime 24 ore si sono registrati 138 nuovi casi (in netto calo rispetto a ieri quando erano stati 208), 574 guariti e 30 vittime in più (ieri erano state 8). Sono 70 i malati ricoverati in terapia intensiva, 2 in meno rispetto a ieri. Il totale degli italiani colpiti dal Covid sale, dunque, a 241.956 con 14.242 infezioni in corso.

Allarme, intanto, in Brasile dove il Presidente Bolsonaro ha annunciato di essere risultato positivo al coronavirus. In precedenza aveva detto alla Cnn Brasil: “Avevo la febbre, ora mi sento già molto meglio”.

“Nessuno è speciale: siamo tutti potenzialmente esposti” al coronavirus. Lo ha detto il Direttore dell’OMS per le emergenze Michael Ryan commentando la notizia della positività al test di Jair Bolsonaro. Ryan ha aggiunto: “auguriamo il meglio al Presidente Bolsonaro e alla sua famiglia”, ma “la realtà del virus” è che il contagio non guarda in faccia nessuno.

Zero contagi, invece, a Pechino, non accadeva dall’11 giugno. Intanto, l’Australia corre ai ripari e rimette in lockdown 5 milioni di persone a Melbourne.