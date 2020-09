Coronavirus in Italia, contagi in lieve aumento. Ancora boom in Francia

editato in: da

(Teleborsa) – Aumentano ancora, seppur lievemente, i contagi nel nostro Paese: oggi se ne sono registrati 1.585, su un totale di 101.773 tamponi processati (mille in più rispetto a ieri). Cresce, ancora, il numero delle vittime: sono state 13 nelle ultime 24 ore. Questi i dati diffusi dal Ministero della Salute.

In crescita anche la pressione sulle strutture ospedaliere con il numero dei ricoverati che torna a 2.348 (+63) – bisogna tornare al 21 giugno scorso per trovare una cifra simile: allora erano 2.314 – e quello dei malati in terapia intensiva che sale a 212 (+5). Sono 38.853 (+813) i positivi in isolamento domiciliare.

Paese sta vincendo partita riaperture -Nessuno ha la bacchetta magica,nessuno può fare miracoli, ma il Paese è forte e sta dimostrando di saper vincere anche questa partita della riapertura delle scuole”. Lo ha detto Roberto Speranza, Ministro della Salute, parlando a margine di un’iniziativa elettorale a Firenze. “Il mio invito a tutti è andare a votare: si può andare a votare in sicurezza, basta rispettare le regole fondamentali”. Poi ha affermato “Noi abbiamo costruito dei protocolli molto sicuri insieme al Ministro Lamorgese – ha aggiunto – e ci sono le condizioni per andare a votare: tutti hanno questo diritto e il mio invito a tutti è di andare a esercitarlo”.

Intanto, l’app Immuni, per il tracciamento dei contatti in funzione anti-Covid, è stata scaricata da oltre sei milioni di persone. Al momento si e’ raggiunta precisamente quota 6,1 milioni. Solo negli ultimi sette giorni si sono avuti circa 500 mila download, contro i 157 mila della precedente settimana. E’ quanto si apprende da fonti ministeriali.

Intanto, in Francia tornano sopra quota 10.000 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore, a 10.593. Lo ha annunciato Santé Publique France nel suo comunicato quotidiano. Le nuove vittime sono state 50, per un totale ormai di 31.095.