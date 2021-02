Coronavirus in Italia, contagi ancora in crescita. Colori Regioni, chi cambia?

editato in: da

(Teleborsa) – Sono 20.499 i nuovi di casi di coronavirus registrati nel nostro Paese, a fronte di 325.404 tamponi (giovedì erano stati 19.886 con 353.704 test). Ancora alto ma in calo il numero delle vittime: 253, ieri erano stati 308. Crescono ancora gli ingressi nelle terapie intensive (+26) e le ospedalizzazioni (+35). Questi i dati diffusi dal Ministero della Salute, stando al quale il tasso di positività si attesta al 6,3%.

E’ sempre la Lombardia la regione che conta il maggior incremento di casi, con 4.557 contagi su 46.725 tamponi, con un tasso di positività al 9,75%. I decessi nelle ultime 24 ore sono 48, per un totale di 28.275 da inizio pandemia. In seconda posizione l’Emilia-Romagna con 2.575 nuovi casi. Terza con 2.519 nuovi casi la Campania, dove il Presidente De Luca, ha annunciato che da lunedì, 1 marzo, chiuderà le scuole.

“Dobbiamo fare uno sforzo molto grande per contenere le varianti e siamo preoccupati per quelle brasiliana e sudafricana”. Così il direttore della Prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza, illustrando il consueto monitoraggio settimanale del Ministero della Salute e dell’ISS che sulle scuole ha commentato: “Quando si parla di chiusure scolastiche è sempre doloroso. Ma laddove ci sono dei focolai o presenza di varianti è chiaro che tale decisione dolorosa è assolutamente da considerare. Dobbiamo essere pragmatici”.

Nuovi cambiamenti in vista anche per quanto riguarda i colori delle Regioni. Dalla Cabina di Regia Ministero della Salute-Iss sono arrivate le indicazioni: Lombardia, Marche e Piemonte diventano arancioni. In rosso andranno invece il Molise, che ne ha fatto richiesta, e la Basilicata. Torna in giallo la Liguria. Parola finale al ministro Speranza che ad horas dovrebbe emanare le relative ordinanze che entreranno in vigore il lunedì e non più la domenica.

Intanto, il Ministro della Cultura Franceschini ha annunciato su twitter che “il confronto con il CTS e le integrazioni ai protocolli di sicurezza potranno consentire, in zona gialla, la riapertura di teatri e cinema dal 27 marzo, Giornata mondiale del teatro, e l’accesso ai musei su prenotazione anche nei week end”.

Sfiorano quota quattro milioni (3.998.727) le dosi di vaccino anti-Covid somministrate in Italia. E’ quanto riporta il sito del ministero della Salute, specificando che sono 1.370.373 le persone immunizzate con doppia dose.