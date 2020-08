Coronavirus in Italia, contagi ancora in aumento: 552 in 24 ore. Tre vittime

editato in: da

(Teleborsa) – Continuano a salire i contagi da coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore sono stati 552 (183 in Veneto e 69 in Lombardia), con un aumento di 150 unità rispetto ai 402 di ieri, per un totale di 249.756 casi dall’inizio della pandemia. Tre le vittime rispetto alle 6 di ieri, per un totale di 35.190 persone. Nessuna regione a zero contagi.

Nel frattempo, i casi di coronavirus nel mondo hanno superato quota 19 milioni, mentre in India sono stati oltrepassati i due milioni di contagi e in Africa le infezioni hanno oltrepassato il milione. 7

Arriva anche l’allarme dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che ha pubblicato i nuovi dati sul Covid-19: il numero di casi si è moltiplicato per sette tra bambini e neonati. Nel dettaglio, i casi fra i bimbi fino a 4 anni d’età, dal 24 febbraio al 12 luglio, sono aumentati di ben 7 volte, di 6 i contagi nella fascia 5-24 anni e di 3 volte quelli fra i 25 e i 64 anni d’età.

Preoccupa ancora la Spagna. Nuovo record di contagi in Giappone dove sono stati registrati altri 1.580 casi di coronavirus giornalieri, mentre continua ad allargarsi l’epidemia nel Paese e le vacanze della prossima settimana preoccupano per un’ulteriore diffusione