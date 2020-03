Coronavirus, in giornata attesa la stretta anti-contagio

(Teleborsa) –

Atteso un nuovo giro di vite alle misure di limitazione della mobilità dei cittadini:. Sono le misure al vaglio di Palazzo Chigi – ci si attende una decisione in giornata – che intanto precisa che. La nuova stretta “anti-contagio” per il contrasto del Coronavirus non si tratterebbe di un nuovo DPCM ma di un provvedimento correttivo più snello.

Ieri intanto sono state controllate 200.842 persone e denunciate 9.407, 99.806 le verifiche degli esercizi commerciali, 205 gli esercenti denunciati, 21 le attività sospese. E’ il più alto numero di denunciati in un giorno.