Coronavirus, in calo i malati: 323 i morti delle ultime 24 ore

(Teleborsa) – Calano i malati conclamati di Covid-19 in Italia ma continua a rimanere ancora alto il numero giornaliero dei morti.

È quanto emerge dal bollettino quotidiano diffuso dalla Protezione Civile. In dettaglio, il numero degli attualmente positivi è di 104.657, con un calo di 548 casi rispetto al giorno prima, quando si erano registrati 608 casi in meno (lunedì c’era stato un decremento di 290 malati).

In lieve calo ma ancora alto il numero dei morti nelle ultime 24 ore: 323 i deceduti odierni contro i 382 di martedì. Il totale dei morti da coronavirus in Italia sale così a 27.682.

Prosegue il trend calante per i ricoveri in terapia intensiva: -68 i casi odierni per un totale di 1.795. Di questi, 634 sono in Lombardia, 21 in meno rispetto a ieri. Dei 104.657 malati complessivi, 19.210 sono ricoverati con sintomi, 513 in meno rispetto a martedì.

Sono 83.652 invece i malati i in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi: si tratta – sottolinea la Protezione Civile, dell’80% degli attualmente positivi.

Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 71.252, con un incremento di 2.311 persone rispetto a martedì: il dato porta a un totale di contagiati – compresi morti e guariti – di 203.591.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 36.122 in Lombardia, 15.521 in Piemonte, 11.862 in Emilia Romagna, 8.369 in Veneto, 5.663 in Toscana, 3.576 in Liguria, 4.535 nel Lazio, 3.347 nelle Marche, 2.782 in Campania, 2.927 in Puglia, 1.463 nella Provincia autonoma di Trento, 2.145 in Sicilia, 1.227 in Friuli Venezia Giulia, 1.976 in Abruzzo, 845 nella Provincia autonoma di Bolzano, 261 in Umbria, 761 in Sardegna, 135 in Valle d’Aosta, 753 in Calabria, 194 in Basilicata e 193 in Molise.