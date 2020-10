Coronavirus, impennata di nuovi casi: +15.199 in 24 ore. Record di tamponi

editato in: da

(Teleborsa) – La curva epidemica si impenna ancora e raggiunge, per la prima volta, un picco di 15.199 casi di Covid-19 in 24 ore (ieri erano stati 10.874). A incidere sul dato è anche il numero record di tamponi effettuati che, sempre nelle ultime 24 ore, sono stati oltre 177 mila con una incidenza rispetto ai nuovi casi pari all’8,5%. Cresce anche il numero dei decessi che arriva a 127 (ieri 89). Sono 9.057 in totale i pazienti ricoverati con sintomi (+603), 926 i malati in terapia intensiva (+56). Questi i dati contenuti nel consueto bollettino del ministero della Salute.

A livello regionale la Lombardia si conferma la regione più colpita con +4.125 nuovi casi seguita a distanza da Piemonte (+1.799), Campania (+1.760), e Lazio (+1.219). Dall’inizio dell’emergenza sanitaria in Italia i contagiati sono stati 449.648 dei quali 36.832 sono deceduti e 257.374 dimessi. Attualmente i positivi dei quali si ha contezza sul territorio nazionale sono 155.442.