Coronavirus, il virologo Lopalco: sacrosanta la decisione del Ministro Speranza sul vaccino

(Teleborsa) – L’accordo del Ministro Speranza per l’approvvigionamento anti Covid-19 è “sacrosanto”. Non usa giri di parole Pierluigi Lopalco, virologo a capo della task force pugliese per l’emergenza Coronavirus dopo le numerose critiche piovute sulla decisione del Ministro dopo l’annuncio di un’alleanza per il vaccino insieme ad altri Paesi Ue.

“Se davvero dovesse arrivare un vaccino Covid–19 sicuro ed efficace è importante sapere quante dosi saranno allocate dai produttori ai Paesi europei”, ha scritto sulla sua pagina Facebook Lopalco.

Il virologo ricorda le critiche nel 2009 all’allora ministra Beatrice Lorenzin in merito ai dubbi sull’approvvigionamento per i vaccini contro l’influenza suina: “il vaccino arrivò tardi, non accompagnato da alcuna campagna di comunicazione adeguata (ricordate Topo Gigio?) e in Italia restarono milioni di dosi mai somministrate”.

“Ora è la volta di Roberto Speranza – ha scritto il Lopalco – se un Ministro della Salute fa il suo dovere incentivando le politiche di prevenzione deve sorbirsi gli attacchi della schiera aggressiva e ben organizzata dei cosiddetti no-vax“. Che conclude: “Solidarietà al Ministro da parte di tutti noi”.