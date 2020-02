Coronavirus, Governo studia task force e misure per imprese

editato in: da

(Teleborsa) – Mentre in Cina si torna a scuola e al lavoro sale a 908 il numero dei morti per il Coronavirus (oltre 40.000 i contagi) superando quello delle vittime della Sars in tutto il mondo nel 2002-2003. Intanto, l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha stimato che il numero di casi di contagio rilevati quotidianamente in Cina si sta stabilizzando, anche se è presto per concludere che l‘epidemia ha superato il suo picco.

RIENTRATI ITALIANI DA WUHAN – È atterrato ieri alle 14 all’aeroporto militare di Pratica di Mare l’aereo proveniente dalla base Raf di Brize Norton, nell’Oxfordshire, con a bordo il piccolo gruppo di 8 italiani – fra loro anche 2 neonati risultati negativi ai test – provenienti da Wuhan, la regione focolaio del coronavirus. Dopo i primi controlli, il gruppo è stato trasferito in pullman a Roma, all’ospedale militare del Celio, dove dovrà trascorrere il programmato periodo di quarantena. Nei prossimi giorni un volo dell’areonautica militare recupererà il 17enne di Grado, ancora alle prese con la febbre.



DIAMOND PRINCESS, AUMENTANO CONTAGI – Si continuano a registrare nuovi casi di contagio sulla Diamond Princess, la nave da crociera ferma nella baia di Yokohama, in Giappone: i contagi, riporta la tv commerciale TBS citando fonti non meglio precisate, sarebbero cosi saliti a 130. A bordo ci sono ancora quasi 3.700 persone, tra cui 35 italiani, di cui 25 membri dell’equipaggio, incluso il comandante Gennaro Arma.

GOVERNO STUDIA TASK FORCE E MISURE IMPRESE – Una task force per studiare una serie di misure a sostegno delle imprese, in diversi settori, per far fronte all’impatto economico dell’emergenza Coronavirus. E’ una delle iniziative che, a quanto si apprende, il Governo dovrebbe adottare nel tavolo interministeriale convocato per oggi a Palazzo Chigi alla presenza del Presidente del Consiglio Conte e i Ministri Di Maio e Speranza.