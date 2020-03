Coronavirus, Google lancia sito informativo per gli Usa

editato in: da

(Teleborsa) – Sarebbe dovuto essere online una settimana fa ma le frizioni tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e Google hanno reso necessario un rinvio. Superata la controversia, a partire dallo scorso fine settimana, è attivo il sito informativo sul coronavirus dedicato agli statunitensi.

Il sito google.com/covid19 offre una serie di schede informative provenienti da fonti autorevoli come l’Oms. In varie sezioni affronta, sintomi, prevenzione e trattamenti, offre statistiche, notizie locali e link al sito dei Centri statunitensi per la prevenzione e il controllo delle malattie.

Diversamente da quanto preannunciato da Trump – che nel corso di una conferenza aveva lasciato intendere si trattasse di uno strumento per fare screening a distanza e indirizzare gli americani verso le strutture in cui eseguire il tampone – il sito, come precisato da Google, non si occuperà di triage e test. Questa funzione sarà svolta da un sito diverso che – spiega la Compagnia in una nota – riguarda solo l’area di San Francisco.