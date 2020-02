Coronavirus: Goldman, azzera stime crescita utili aziende USA nel 2020

editato in: da

(Teleborsa) – L’epidemia del coronavirus ha spinto gli analisti di Goldman Sachs a tagliare a zero le stime di crescita per gli utili delle aziende americane nel 2020 che rimarranno al livello dell’anno precedente. Lo ha scritto Goldman Sachs in una nota inviata ai suoi clienti. La banca USA ha infatti tagliato la propria stima per l’utile ad azione complessivo delle aziende americane da un livello pari a 174 dollari ad azione a 165 dollari ad azione, in linea con il dato del 2019.

“Le aziende USA non genereranno una crescita degli utili nel 2020. Abbiamo aggiornato il nostro modello per includere la probabilità che il virus si diffonda”, ha affermato il responsabile della strategia sull’azionario USA della banca, David Kostin. Le nuove stime “riflettono il severo calo dell’attività economica in Cina nel primo trimestre, una minore domanda per gli esportatori americani, difficoltà nella catena di approvvigionamento, un rallentamento dell’attività economica negli Stati Uniti e un’elevata incertezza”, ha spiegato l’analista.