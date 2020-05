Coronavirus, Giustizia: processo a Salvini slitta al 3 ottobre

editato in: da

(Teleborsa) – A causa dell’emergenza Covid-19, slitta ancora il processo a Matteo Salvini. L’udienza preliminare sulla richiesta di rinvio a giudizio per sequestro di persona dell’ex ministro dell’Interno è stata fissata dal presidente dei Gip di Catania, Nunzio Sarpietro, al prossimo 3 ottobre.

Si tratta del terzo rinvio – da maggio al 4 luglio prima e adesso al 3 ottobre – per il processo che vede al centro la gestione nello sbarco dei 131 migranti bloccati a bordo della nave Gregoretti della Guardia Costiera italiana, dal 27 luglio al 31 luglio 2019, quando giunse l’autorizzazione allo sbarco nel porto di Augusta, nel Siracusano.

In merito all’appello dell’ex ministro dell’Interno al Capo dello Stato Sergio Mattarella per “avere garantito un processo giusto davanti a un giudice terzo e imparziale”, Sarpietro – come riporta Repubblica.it – ha invitato il senatore a “stare tranquillo”. “Avrà un processo equo giusto e imparziale come tutti i cittadini – ha assicurato il Presidente dei Gip di Catania –. Né io né nessun giudice che si è occupato di questo fascicolo abbiamo nulla a che spartire con Palamara. E sono d’accordo con lui: quelle intercettazioni tra magistrati sono una vergogna”.