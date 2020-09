Coronavirus: giornata record di tamponi, tornano a salire i contagi

editato in: da

(Teleborsa) – Torna a salire il numero di nuovi casi di Coronavirus in Italia a fronte di una giornata record per il numero di tamponi effettuati. Sono stati registrati nelle ultime ore infatti 1.326 contagi (ieri 978) con 102.950 tamponi effettuati (record assoluto in una sola giornata da quando è iniziata la pandemia, ieri 81.050) che portano il rapporto positivi/tamponi a 1,28% (ieri 1,2%).

Sono 6 i decessi (ieri 8) registrati nella giornata odierna secondo i dati forniti dal Ministero della Salute che monitorano l’evoluzione della pandemia da Covid-19 in Italia.

Sale così a 271.515 il numero di casi totali in Italia, con 35.497 vittime. Sono 208.201 le dimissioni/guarigioni (257 nelle ultime 24 ore), mentre le infezioni in corso sono 27.817 (+1.063). Gli attualmente ricoverati con sintomi crescono di 57 unità a 1.437, leggermente in aumento anche il numero di terapie intensive: +2 nelle ultime 24 ore per un totale di 109.

Nuovi casi riscontrati soprattutto in Lombardia (237), Veneto (163), Lazio (130), Campania (117) ed Emilia Romagna (107) che rappresentano più del 56% dei nuovi contagi.