Coronavirus, Geox: sospende temporaneamente attivita` 150 negozi

(Teleborsa) – Geox ha ritenuto opportuno, in linea con le ultime disposizioni emanate dal Governo per combattere l’emergenza del Coronavirsu, sospendere temporaneamente l’attivita` dei suoi 150 negozi a gestione diretta presenti in Italia estendendo la prescrizione di chiusura anche ai giorni feriali ed ai centri storici fino a domenica 15 marzo in attesa di meglio comprendere l’evoluzione della situazione e riservandosi di prorogare tale misura in linea con le scadenze indicate dal Governo. E’ quanto si apprende da una nota diffusa dalla società

“Mai come in questo momento e` necessario fare squadra” commenta Mario Moretti Polegato, Presidente e fondatore di Geox -istituzioni, imprese e ogni singolo cittadino devono unirsi per far fronte a questa emergenza. Come azienda, sentiamo una forte responsabilita` nei confronti di tutti i collaboratori, consumatori e delle loro famiglie che si recano nei nostri punti vendita. Abbiamo quindi deciso, anche per dare un contributo concreto allo sforzo collettivo del paese, di chiudere temporaneamente i nostri negozi in Italia. Siamo solidi e, superato questo periodo difficile, sono assolutamente positivo per il futuro di Geox, del nostro settore e del Paese”.

