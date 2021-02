Coronavirus, Gentiloni: no a ritiro prematuro delle misure di sostegno all’economia

editato in: da

(Teleborsa) – Il Commissario Ue Paolo Gentiloni si unisce all’appello della presidente della BCE Christine Lagarde affinché i Paesi europei non ritirino troppo presto le misure a sostegno dell’economia.

Per garantire una crescita nuova e più inclusiva, infatti, per Gentiloni occorre “attuare i piani di Recovery e evitare qualunque rimozione prematura delle politiche di sostegno”. Nel suo intervento alla conferenza T20 ha inoltre esortato le economie del G20 “a continuare a lavorare assieme per rispondere alla pandemia, mentre si impegnano nella transizione verde”, sostenendo che si è di fronte a “una nuova era per il multilateralismo“.

“Non è solo per il cambio della guardia a Washington”, ha spiegato, “le sfide che affrontiamo oggi richiedono una risposta comune. Sconfiggere la pandemia. Affrontare il cambiamento climatico. Rilanciare le nostre economie. Invertire l’aumento delle disuguaglianze“. Il Commissario Ue ha infine espresso profonda fiducia nel ruolo dell’Italia: “So che è totalmente impegnata a raccogliere queste sfide – ha detto – attraverso questa presidenza del G20”.