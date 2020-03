Coronavirus, Generali Italia supporta dipendenti e imprese con coperture sanitarie

editato in: da

(Teleborsa) – Con l’obiettivo di supportare le imprese italiane e i loro dipendenti nella gestione dell’emergenza coronavirus Generali Italia ha sviluppato delle nuove coperture di GeneraSalute. La Compagnia – fa sapere in una nota – ha già esteso le nuove coperture a tutto il personale delle reti distributive di Generali e Alleanza e, a integrazione di quanto previsto dagli Istituti di Previdenza Sociale, offre garanzie e servizi per la tutela dei dipendenti delle aziende italiane in caso di contagio da Covid-19. Ad oggi sono stati già coperti oltre 500mila dipendenti in tutta Italia.

“Alla luce della situazione relativa alla diffusione del Covid-19 – ha dichiarato Marco Sesana, Country Manager & CEO Generali Italia e Global Business Lines – abbiamo predisposto delle nuove soluzioni assicurative capaci di sostenere le imprese italiane e i loro dipendenti. Molte imprese hanno aderito a questo programma e già oltre 500mila dipendenti possono godere di queste coperture. Noi come Generali abbiamo deciso di estenderle a tutto il personale delle nostre Reti distributive. Mettere in atto le nostre competenze e fornire soluzioni concrete ed immediate è per noi essere Partner di vita: oggi questo vuol dire agire perché Insieme Generiamo Fiducia”.

Nel dettaglio le coperture e le integrazioni previste da GeneraSalute rispetto a quanto offerto dagli Istituti di Previdenza Sociale comprendono: un’indennità di 100 euro al giorno per ricoveri prolungati; un’indennità da convalescenza di 3mila euro a seguito di ricovero in terapia intensiva; un pacchetto di servizi di assistenza post ricovero per gestire al meglio il recupero della salute e la gestione familiare dopo le dimissioni (invio del medico a casa, trasporto in autoambulanza, rientro dall’istituto di cura specialistica, invio di collaboratrice familiare, baby sitter a domicilio, consegna della spesa a casa).