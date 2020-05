Coronavirus, Generali dona mille tablet per supportare didattica a distanza

editato in: da

(Teleborsa) – “Educare i bambini di oggi significa garantire un futuro migliore agli adulti di domani”. Parte da questa convinzione l’impegno di Generali

che con con “Ora di Futuro” offre alle scuole e alle famiglie con un sostegno concreto e immediato per garantire la didattica a distanza attraverso formazione per gli insegnanti, contenuti digitali e strumenti per le famiglie.

Con il supporto degli insegnanti e delle Onlus del progetto “Ora di futuro” sono stati donati 1.000 tablet per garantire ai bambini delle famiglie più in difficoltà lo svolgimento delle lezioni a distanza ed “evitare così – spiega Generali in una nota – che l’accesso all’educazione non sia fattore che acuisce la disparità sociale, in particolare in questo momento in cui l’epidemia di Covid-19 potrebbe avere conseguenze anche sui processi alla base delle scelte di istruzione”.

“L’educazione dei bambini e il supporto alla genitorialità in situazioni di difficoltà – ha affermato Marco Sesana, country manager & ceo Generali Italia and Global Business Lines – sono aree in cui ci siamo impegnati in questi anni. Oggi diamo un contributo concreto per garantire la didattica a distanza, aiutando le famiglie più fragili perché l’accesso all’educazione non accentui la disparità sociale. Questo significa agire insieme, con azioni concrete, per generare fiducia”.

L’iniziativa rientra nel Fondo Straordinario Internazionale di Generali che ha stanziato fino a 100 milioni di euro per fare fronte all’emergenza Covid-19. Il Fondo, i cui interventi saranno rivolti principalmente in Italia, prevede iniziative immediate, per rispondere velocemente all’emergenza, e di medio periodo, per favorire il recupero delle economie dei paesi interessati una volta terminata la situazione di crisi.

Per sostenere la didattica innovativa Generali Italia, insieme a WeSchool – l’unica piattaforma italiana suggerita dal Miur durante l’emergenza scuole chiuse – metterà gratuitamente a disposizione di 20mila insegnanti della scuola primaria i contenuti del progetto “Ora di futuro”e offrirà loro la formazione per la gestione delle lezioni a distanza.

“Ora di Futuro”, il progetto di educazione per i bambini che coinvolge insegnanti, famiglie, scuole primarie e reti non profit – promosso da Generali Italia, The Human Safety Net e la collaborazione delle tre Onlus L’Albero della Vita, Mission Bambini e Il Centro per la Salute del Bambino – ha coinvolto già nel primo anno 30mila bambini in tutta Italia.