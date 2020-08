Coronavirus: G7, migliorano condizioni economiche

editato in: da

(Teleborsa) – I ministri finanziari del G7 si sono riuniti, in un incontro virtuale, cercando “risposte nazionali e internazionali” al coronavirus. Durante la riunione sono stati “notati miglioramenti nelle condizioni economiche fra i paesi del G7″, si legge in una nota diffusa dal Dipartimento del Tesoro americano.

“Scenario economico globale meno pessimista del previsto per i ministri delle finanze del G7. Impegno comune per la produzione e la distribuzione su vasta scala di vaccini anticovid e continuo supporto ai paesi più fragili e indebitati. Con un’attenzione speciale per il Libano”, scrive in un post sui social il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri.

Nel corso della loro riunione virtuale, i ministri finanziari “hanno messo in evidenza l’importanza di sostenere la produzione e la distribuzione dei vaccini e dei trattamenti per il Covid-19, soprattutto nei paesi a basso reddito” – si legge ancora nella nota del

Dipartimento del Tesoro americano – e sono stati discussi anche altri temi “incluso il sostegno alla popolazione del Libano“.