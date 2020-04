Coronavirus, Fontana: “Apertura mercati scoperti in Lombardia passo verso normalità”

editato in: da

(Teleborsa) – La Regione Lombardia, pur tra non poche perplessità generali che invitano alla prudenza dato il numero di nuovi contagi da Covid-19 che avvengono ancora soprattutto a Milano, con un’ordinanza dello scorso venerdì, ha deciso la riapertura dei mercati all’aperto. “L’avevamo promesso, l’abbiamo fatto: via libera ai mercati scoperti nei comuni lombardi, da mercoledì 29 aprile. Potranno esserci solo i prodotti alimentari, con regole precise per garantire la sicurezza di tutti. È un altro passo verso la nuova normalità“. Lo ha scritto su Facebook il Governatore della Regione, Attilio Fontana, a commento dell’ordinanza che permette ai Comuni appunto la riapertura dei mercati all’aperto.