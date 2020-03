Coronavirus, Fondazione Angelini dona 1 milione di euro allo Spallanzani

(Teleborsa) –

, velocizzare i processi diagnostici e mettere in sicurezza gli operatori sanitari. Sono questi il focus della donazione effettuata dalla Fondazione Angelini alla struttura ospedaliera romana per contrastare l’emergenza Coronavirus.

L’iniziativa finanzierà integralmente il progetto di automatizzazione della diagnostica delle Malattie Infettive dei laboratori di ricerca virologica, indispensabile per facilitare il lavoro di biologi e virologi impegnati nello studio del Coronavirus. Inciderà quindi sul fattore tempo nel processo di diagnosi precoce. La durata dei lavori di automazione – che partiranno il prima possibile, come spiegato in una nota della Fondazione – sarà di qualche mese, al termine dei quali i laboratori potranno subito iniziare a operare con le nuove modalità operative.