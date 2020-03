Coronavirus, FMI: ripresa economica dipende da efficacia contenimento

editato in: da

(Teleborsa) – La ripresa economica globale per il prossimo anno dipenderà dall’efficacia delle azioni di contenimento del Coronavirus. Lo afferma la Direttrice generale del Fondo monetario internazionale, Kristalina Georgieva, in un comunicato sul vertice straordinario virtuale per l’epidemia di coronavirus, chiesto nei giorni scorsi dall’Arabia Saudita.

“Grazie alla Presidenza del G20 saudita per aver convocato questa riunione straordinaria – ha detto Georgieva. Accogliamo con favore le azioni decisive che molti di voi (Paesi membri, ndr) hanno intrapreso per proteggere le persone e l’economia dal covid-19 e grazie ai quali negli ultimi giorni si è registrato un calo della volatilità nei principali mercati finanziari. Tuttavia, restiamo molto preoccupati per le prospettive negative per la crescita globale nel 2020 e in particolare per la tensione che una flessione avrebbe sui Paesi emergenti e a basso reddito”.

“La nostra previsione di una ripresa per il prossimo anno – ha aggiunto – dipende da come riusciamo a contenere il virus e ridurre il livello di incertezza. Pertanto, sosteniamo un ambizioso piano d’azione del G20 per rafforzare la capacità dei sistemi sanitari di far fronte all’epidemia; stabilizzare l’economia mondiale attraverso misure tempestive, mirate e coordinate; e spianare la strada alla ripresa.

