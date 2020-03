Coronavirus, FMI: impatto economico in Europa “sarà severo...

editato in: da

(Teleborsa) – L’impatto economico del coronavirus in Europa “sarà severo: quest’anno ci sarà una profonda recessione”. Lo afferma il Fondo Monetario Internazionale (FMI) in un blog di Poul Thomsen, il direttore del Dipartimento Europeo del Fondo.

“Nelle maggiori economie europee i servizi non essenziali chiusi dai decreti dei Governi rappresentano “un terzo del PIL” e questo vuol dire che “ogni mese che questi settori restano chiusi si traduce in un calo del 3% del PIL annuale, e questo prima di prendere in considerazione le ricadute sul resto dell’economia”.

La via maestra resta non solo intervenire in fretta, ma anche in maniera coerente allo shock in atto. “Tutti i paesi in Europa devono rispondere in modo aggressivo alla crisi“, sottolinea ance il FMI sottolineando che “se c’è un momento per usare i cuscinetti e gli spazi di bilancio è sicuramente questo”. Infine, si rileva, che nelle economie avanzate “regole di bilancio e i limiti sono stati giustamente sospesi”.

(Foto: © Andrej Kaprinay, Ing./123RF)