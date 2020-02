Coronavirus, Federturismo chiede stato di crisi per il settore

editato in: da

(Teleborsa) – Mentre in Italia è massima l’allerta per l’epidemia di Coronavirus che tiene in scacco il Paese, Nord in particolare, da giorni, Federturismo chiede lo stato di crisi per il settore del turismo, anche in scia a una situazione in continua evoluzione della quale, almeno per ora, non è possibile definire gli sviluppi. “Le ultime gravi notizie relative alla diffusione del Coronavirus nel nostro Paese hanno messo in ginocchio l’industria del turismo italiano” la premessa dell’Associazione che ha inviato una lettera al Premier Giuseppe Conte.

“Le stime più prudenti prima della diffusione parlavano di una perdita di 5 miliardi di euro – ha osservato la Presidente di Federturismo Confindustria Marina Lalli – ma adesso ci troviamo nella condizione di non poter più nemmeno stimare l’impatto a causa della drammatica evoluzione in corso. Anche nel caso di una rapida soluzione del problema per il nostro settore la stagione è compromessa: oltre alle migliaia di cancellazioni, si aggiungono le mancate prenotazioni per tutto il secondo semestre 2020, normalmente già a buon punto in questa parte dell’anno”.

Alla luce di “questi recenti sviluppi e a nome di un comparto che rappresenta il 10% del Pil e oltre 4 milioni di lavoratori abbiamo scritto al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, chiedendo lo stato di crisi per il settore del turismo e di attivare tutte le misure di supporto a tutela dei posti di lavoro e della vita stessa delle nostre imprese”.

Intanto, il Ministro della Funzione pubblica, Fabiana Dadone, ha convocato le categorie di Cgil, Cisl e Uil per questo pomeriggio alle 17 a Palazzo Vidoni per l‘emergenza Coronavirus.