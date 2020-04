Coronavirus, Fase2: Conte con Boccia e Speranza in cerca d’intese per ripartenza

editato in: da

(Teleborsa) – Pomeriggio e serata di riunioni oggi sabato 18 aprile a Palazzo Chigi per il Premier Giuseppe Conte con i capi delegazione di maggioranza. E poi, a seguire, la cabina di regia, con al fianco i Ministri Boccia e Speranza, e “di fronte” i rappresentanti di Regioni e Comuni.

Il Governo affronta così in queste ore la possibile exitstrategy che porti all’avvio della Fase 2, mentre restano le differenze fra le regioni che premono perché questo si faccia rapidamente e quelle che insistono per la chiusura. Il Commissario Ue, Paolo Gentiloni, mette in guardia: ‘Non ci sono dieci, cento, mille exit strategy. Facciamo lavorare le istituzioni e gli esperti’.