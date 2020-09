editato in: da

(Teleborsa) – Evacuazione in corso nella sede del Ministero dello Sviluppo economico in via Molise a causa di un dipendente che risulta positivo al Covid-19.

La decisione riguarda tutto il personale e si basa sui protocolli di contenimento del virus e dopo la comunicazione alla Asl competente della presenza del dipendente positivo.

Secondo quanto ha riferito dal ministero la sede sarà riaperta una volta ultimata la procedura di sanificazione.