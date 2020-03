Coronavirus, Etihad sospende tutti i voli da e per Abu Dhabi

editato in: da

(Teleborsa) – Etihad Airways, seconda compagnia aerea degli Emirati Arabi Uniti, sospende per 14 giorni tutti i suoi voli passeggeri da e per Abu Dhabi. La sospensione comincerà alle 23:59 locali, le 20,59 in Italia, di mercoledì 25 marzo e durerà fino al 7 aprile, “fatte salve ulteriori direttive da parte delle autorità competenti”.

Lo stop, si legge in una nota, è stata preso a seguito della decisione di National Emergency Crisis and Disaster Management Authority e di General Civil Aviation Authority (GCAA, l’Autorità generale per l’aviazione civile negli Emirati Arabi Uniti, istituita nel 1996) di sospendere tutti i voli in partenza, in arrivo e in transito negli Emirati Arabi Uniti. La direttiva non riguarda comunque i voli cargo e quelli di emergenza sanitaria, che continueranno a operare.

“Questo momento senza precedenti – ha dichiarato il CEO di Etihad Aviation Group, Tony Douglas – richiede che Governi, autorità e società, inclusa Etihad, prendano decisioni mai prese finora, atte a contenere la diffusione del coronavirus e aiutare a minimizzarne gli effetti in tutto il mondo. Siamo vicini ai nostri clienti fedeli, che stanno andando incontro a disagi e inconvenienti sia per i loro viaggi che nella vita quotidiana, e stiamo concentrando tutti i nostri sforzi e le risorse per fare il possibile per assisterli nella pianificazione dei viaggi in questo periodo duro”.

“In qualità di compagnia aerea nazionale – ha aggiunto Tony Douglas – sosteniamo pienamente la decisione del Governo degli Emirati Arabi Uniti e riteniamo di essere preparati a superare l’impatto commerciale e operativo che la sospensione dei voli avra’ sui nostri servizi”.