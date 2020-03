Coronavirus, Enel stipula assicurazione per tutti i suoi dipendenti

editato in: da

(Teleborsa) – Anche il settore dell’energia si tutela contro i rischi sanitari del Coronavirus. Enel, infatti, ha stipulato una polizza assicurativa a copertura degli oltre 68.000 dipendenti del Gruppo in tutto il mondo in caso di ricovero da virus Covid-19. Il prodotto, che è stato strutturato specificamente per le esigenze del Gruppo Enel, rappresenta in assoluto il primo intervento assicurativo al mondo volto a garantire assistenza a livello globale rispetto all’attuale fenomeno di pandemia.

Lo strumento – che garantirà a tutti i dipendenti del Gruppo che dovessero essere ricoverati a causa della contrazione del virus o sottoposti a terapia intensiva una indennità in denaro – è stato sviluppato in collaborazione con Aon SpA.