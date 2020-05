Coronavirus, ENEA: online il sito per supportare imprese italiane della Big Science

editato in: da

(Teleborsa) – Rispondere alle esigenze di Pmi e industrie del settore Big Science, in questa fase di crisi causata dalla pandemia di coronavirus. Questol’obiettivo del nuovo sito realizzato da INI – ILO Network Italia, la rete degli Industrial Liaison Officers, esperti rappresentanti dei maggiori enti di ricerca italiani quali CNR, ENEA, INAF e INFN che svolgono un ruolo di collegamento fra le aziende italiane, considerate un’eccellenza a livello mondiale nel comparto, e le grandi infrastrutture di ricerca CERN, ESO, ESRF, ESS, F4E/ITER.

Grazie al nuovo strumento, il primo in Europa nel settore, le imprese – spiega ENEA in una nota – potranno segnalare direttamente a INI e agli ILO di competenza eventuali problematiche riscontrate nelle attività o difficoltà legate alle misure messe in atto nei centri per contrastare l’epidemia. Le imprese potranno anche accedere agli aggiornamenti sulle misure riguardanti l’emergenza Covid-19 e alle informazioni sulla riapertura dei laboratori dalle maggiori infrastrutture di ricerca internazionali.

Soluzioni che si affiancano alle attività ordinarie degli ILO, tese a supportare le aziende italiane nella partecipazione a gare e opportunità, in un mercato che nei prossimi 5 anni – afferma l’ENEA – “si prevede raggiunga 10 miliardi di euro.

Tra gli strumenti promossi anche seminari periodici, meeting, materiale informativo, oltre a newsletter, database, mailing list e comunicazioni di servizio al mondo produttivo italiano per facilitare l’incontro tra domanda e offerta di innovazione e valorizzare in chiave economica i risultati della ricerca.