Coronavirus, Emanuele: “Far valere peso fondamentale che comparto cultura ha per economia del nostro Paese”

(Teleborsa) – “È necessario far valere, lavorando con crescente intensità, il peso fondamentale che il mondo artistico ha per l’economia del nostro Paese”. Questo l’appello lanciato Professor Emmanuele Emanuele, Presidente della Fondazione Terzo Pilastro Internazionale e Presidente onorario di Fondazione Roma, enti da decadi impegnati in Italia e all’estero in attività benefiche e di mecenatismo.

“Il mondo della cultura è assolutamente il più colpito, in maniera irrazionale, incomprensibile, antieconomica e antisociale, dal coronavirus.

Avere precluso, in un momento così tragico per la vita della collettività, l’accesso alla bellezza, a tutto ciò che la cultura ha rappresentato nel tempo, come strumento di crescita sociale, di coesione, di annullamento delle distanze tra le classi è, a mio modo di vedere, a causa dei provvedimenti che si sono susseguiti e che amaramente continuano a susseguirsi, il vero errore che connota questa stagione drammatica” ha spiegato Emanuele in un’intervista all’agenzia Associated Medias commentando la scarsità di misure pubbliche di aiuto e sostegno a beneficio della cultura e del terzo settore. “Mi è incomprensibile – ha proseguito il Professore – che siano state inibite le frequentazioni di luoghi in cui erano stati adottati, come nel caso degli spazi espositivi da me gestiti, provvedimenti talmente garantisti che avrebbero reso impossibile il contagio. Li elenco: l’accesso di sole quattro persone a volta per visitare la mostra, previo rilevamento della temperatura corporea e igienizzazione delle mani e previa presentazione di un’autocertificazione che escludesse l’affezione da Covid, oltre ad una sanificazione costante, anche tre volte al giorno, degli ambienti”. Per Emanuele “l’avere chiuso, tra l’altro, gli spazi espositivi pubblici e privati, oltre che costituire un danno sul piano economico per gli uni e per gli altri, ha inibito quel minimo flusso turistico che rappresenta l’unica possibilità in un Paese come il nostro di avere risorse economiche atte a fronteggiare la nostra grande crisi, che ormai si evidenzia nella grave situazione economica in cui il Paese versa”.

Le ragioni dell’esclusione degli artisti dagli aiuti di Stato, sono per il Presidente della Fondazione Terzo Pilastro Internazionale, “incomprensibili e assolutamente inaccettabili”. “Avere escluso gli artisti dal benché minimo contributo o indennizzo delle perdite registrate nel corso dell’anno 2020 – ha sottolineato Emanuele – è veramente assurdo. Il mondo dell’arte, in tutte le sue sfaccettature, parlo dell’arte visiva, ma anche della poesia, del teatro, della danza, costituisce la grande risorsa del nostro Paese, che oggi più che mai ha soltanto questo strumento per fronteggiare il declino in cui ormai versa in maniera irreversibile”. In tale scenario per il Professore si doveva fare “esattamente il contrario di ciò che è stato fatto dal primo Governo nel tempo della pandemia e che è stato perpetuato anche dal secondo, quello attuale, il quale non ha cambiato molto rispetto al primo. Basti pensare ai diktat anticostituzionali contro la inviolabilità della libertà personale (art. 13 della Costituzione), la libertà di circolazione (art. 16), la libertà di riunione (art. 17), il diritto all’istruzione e la libertà di insegnamento della scienza e dell’arte (artt. 33 e 34). Il Governo, così come si è occupato di restituire le minusvalenze dell’attività della ristorazione e di altre similari, ha corrisposto invero anche agli spazi espositivi le minusvalenze dei periodi di chiusura da marzo 2020 ad aprile 2021, con un aggravio del disavanzo di bilancio dello Stato di circa 215 miliardi di euro a fine 2020 (e previsione di ulteriore scostamento di altri 32 miliardi per l’inizio 2021, destinato ad aumentare ancora), ma queste misure di sostegno rappresentano naturalmente una goccia nel mare per le attività enumerate. Nel nostro caso, – ha spiegato Emanuele – la mostra di Manolo Valdés, che aveva conseguito un successo eccezionale alla sua apertura, trattandosi di un artista tra i più significativi del nostro tempo, ha subito un danno imponente, perché la prolungata chiusura, a fronte dell’impegno economico rilevante da noi profuso, ha causato un passivo di notevole entità, nonché danni sensibili ai lavoratori in tale attività a vario titolo impegnati”.

È, dunque, necessario per il Presidente della Fondazione Terzo Pilastro Internazionale che parte dei fondi del Recovery Plan vengano destinati a questo comparto. “Poiché anche l’arte, unico vero asset di cui disponiamo, avrebbe dovuto essere beneficiaria di parte di questi fondi, – ha affermato Emanuele – mi auguro che nella versione finale di questo piano, dopo l’esame della Commissione Europea, lo si possa proporre”.