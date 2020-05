Coronavirus e casa, incognita “affitti”

editato in: da

(Teleborsa) – Metà degli italiani con case in affitto o mutui da pagare è preoccupato di non riuscire più a far fronte a canoni e rate: lo rivela un sondaggio dell’Osservatorio Coronavirus di Swg e Area Studi Legacoop.

Il 50% degli intervistati che abitano in affitto pensa che nei prossimi mesi potrà avere difficoltà a pagare il canone (il 16% sicuramente sì, il 34% probabilmente) e il 46% di chi abita in una casa acquistata con il mutuo pensa che avrà difficoltà a pagarne le rate (il 14% sicuramente, il 32% probabilmente).

Per ora, le maggiori difficoltà investono chi vive in affitto. Il 54% di chi abita in affitto denuncia difficoltà con il canone. Di questi, il 33% ha limitato altre spese per pagarlo, il 18% ha pagato in ritardo e il 3% non lo ha fatto. Anche tra chi ha un mutuo, il 43% afferma di aver incontrato difficoltà nel pagamento. In un momento difficile come questo, “molti cittadini hanno una preoccupazione ulteriore: non perdere la casa”, dice il Presidente di Legacoop, Mauro Lusetti.