Coronavirus, Dpcm: Conte riunito con capidelegazione per ultime limature

editato in: da

(Teleborsa) – Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è riunito con i capidelegazione al governo di Pd, Iv, M5s e Leu, per le ultime limature al Dpcm per la proroga delle misure di contenimento del coronavirus, in scadenza al 13 aprile, la cui firma è prevista per oggi. Alla videoconferenza stanno prendendo parte anche i ministri dell’Economia e dello Sviluppo economico, Roberto Gualtieri e Stefano Patuanelli.

Secondo quanto si apprende nel nuovo decreto, che il premier dovrebbe illustrare alla stampa attorno alle 14, ci saranno pochissime deroghe rispetto all’ultima stretta. Il responsabile del Mise avrebbe stilato una lista ristretta delle attività che da martedì potranno riaprire i battenti tra cui dovrebbero figurare librerie e cartolerie.

Nell’incontro in corso verrà probabilmente affrontato anche il risultato raggiunto all’Eurogruppo. A questo proposito, in un messaggio pubblicato sui propri canali social, Conte ha chiarito: “Io ho una sola parola: la mia posizione e quella del Governo non è mai cambiata e mai cambierà”. Il Presidente del Consiglio ha, inoltre, annunciato nel pomeriggio aggiornamenti su questa e “altre importanti questioni che riguardano il nostro Paese”.