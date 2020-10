Coronavirus, dopo Lombardia e Campania anche il Lazio si prepara al coprifuoco

editato in: da

(Teleborsa) – Dopo Lombardia e Campania è il turno del Lazio ordinare il coprifuoco per tamponare la crescita di contagi di Covid-19. Secondo quanto riportano diverse testate giornalistiche, infatti, il presidente Nicola Zingaretti sta per firmare l’ordinanza che ordina lo stop agli spostamenti non necessari a partire dalle 24 alle 5.

Per gli spostamenti essenziali (lavoro, motivi di salute) dovrebbe tornare l’autocertificazione. Università in presenza fino al 75% – tranne per le matricole – mentre superiori al 50%, esclusi gli studenti del primo anno.

L’ordinanza entra in vigore venerdì 23 ottobre e avrà una validità di 30 giorni. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, la Regione Lazio ha deciso di allestire 2.913 nuovi posti letto per i Covid e 552 in terapia intensiva.