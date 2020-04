Coronavirus, Dombrovskis: “Serve bilancio Ue ambizioso per ripresa”

editato in: da

(Teleborsa) – “Un bilancio Ue ambizioso e dotato di risorse è fondamentale per consentire all’Europa di riprendersi dall’impatto economico del coronavirus e sarà una parte fondamentale del nostro piano di ripresa dell’Unione europea”. È quanto ha affermato il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, al termine della videoconferenza, svoltasi questo pomeriggio, dei ministri dell’Economia dell’Ue. “Abbiamo bisogno di investimenti senza precedenti per riportare la nostra economia sulla strada della crescita sostenibile e inclusiva” ha sottolineato Dombrovskis in un post pubblicato sul suo account Twitter.

Il Vicepresidente ha, inoltre, giudicato positivamente il sostegno dell’Ecofin a “Sure” (Support to mitigate unemployment risks in emergency), il fondo europeo contro la disoccupazione da 100 miliardi di euro a sostegno dei meccanismi nazionali di cassa integrazione degli Stati membri, parte del pacchetto di proposte concordato dall’Eurogruppo il 9 maggio scorso che verrà presentato ai capi di Stato e di Governo dell’Ue il prossimo 23 aprile. “La protezione dei posti di lavoro e dei redditi delle persone – ha affermato Dombrovskis – è la chiave della nostra risposta economica al coronavirus. Apprezzo il sostegno dei ministri delle finanze dell’Ue per mettere in atto il nostro meccanismo Sure in modo che i lavoratori possano avvantaggiarsene prima possibile”.

Al centro della riunione dei ministri dell’Economia dell’Ue anche le misure per aiutare le banche a erogare credito durante la crisi da coronavirus, misure che dovrebbero allentare parzialmente e temporaneamente i requisiti prudenziali della normativa Ue per gli istituti di credito. “Le banche svolgono un ruolo chiave nel finanziamento dell’economia reale a sostegno di aziende e famiglie. Dovrebbero utilizzare la piena flessibilità all’interno delle regole prudenziali e contabili dell’Ue. Presenteremo – ha annunciato il Vicepresidente della Commissione europea – una comunicazione per identificare dove è disponibile questa flessibilità e come può essere utilizzata”.