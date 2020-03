Coronavirus, Diasorin annuncia nuovo test rapido in 60′

editato in: da

(Teleborsa) – Un nuovo test molecolare a rapida risposta in grado di dare risultati sul nuovo coronavirus Covid-19 in 30 minuti contro le 5-7 ore attuali.

Lo ha annunciato Diasorin, precisando di aver completato presso l’Ospedale Spallanzani di Roma ed il Policlinico San Matteo di Pavia, gli studi necessari per supportare l’approvazione ‘Ce’ e ‘Fda Eua’ dell’innovativo test molecolare a identificazione rapida.

Il test molecolare di rapida risposta di Diasorin sarà reso disponibile probabilmente entro marzo allo Spallanzani di Roma e al San Matteo di Pavia e l’iter di registrazione sarà presentato alla Food and Drug Administration per l’Emergency Use Authorization.