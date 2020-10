Coronavirus “déjà vu”, in quali Regioni torna l’autocertificazione?

editato in: da

(Teleborsa) – Dopo Lombardia e Campania, coprifuoco anche nel Lazio: firmata ieri sera dal Presidente Zingaretti l’ordinanza che prevede il divieto di circolazione da mezzanotte alle 5 del mattino a partire dal 23 ottobre e per trenta giorni, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze (a titolo esemplificativo, per i lavoratori, il tragitto domicilio, dimora e residenza verso il luogo di lavoro e viceversa), e per gli spostamenti motivati da situazioni di necessità o d’urgenza, ovvero per motivi di salute. Torna, dunque, l’autocertificazione.

L’ordinanza prevede, inoltre, a partire da lunedì 26 ottobre, di potenziare la didattica digitale integrata nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado e nelle Università.

Disposto anche “il potenziamento della rete covid attraverso l’incremento di posti letto dedicati all’assistenza di pazienti affetti da Covid-19, identificando strutture pubbliche e private ulteriori rispetto a quella già inserite nella rete, anche parzialmente dedicate e provvedere all’ampliamento dei posti di quelle già inserite in rete, fino al raggiungimento di 2913 posti letto di cui 552 dedicati alla terapia intensiva e sub-intensiva”.

Massima allerta in Lombardia dove ieri si sono registrati oltre 4000 nuovi positivi, a fronte di circa 36 mila tamponi eseguiti. Numeri record per la regione che portano il rapporto tamponi/positivi circa all’11%, rispetto al 9,3% del giorno precedente.

“Noi siamo qua per cercare di trovare delle soluzioni, perché se la pandemia si scatena in una grande città l’effetto è dirompente”, ha detto il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala.

Intanto, anche Sardegna ed Emilia Romagna si preparano ad ulteriori misure restrittive.