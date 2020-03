editato in: da

(Teleborsa) – “Dipenderà dalla durata dell’emergenza, da come si svilupperà nell’isola e da come saranno le evoluzioni di natura sanitaria“. Ai microfoni di SkyTg24 la ministra dei Trasporti e delle Infrastrutture, Paola De Micheli ha spiegato la durata del provvedimento preso questa mattina per interrompere i collegamenti con la Sicilia e isolare l’isola, aperta solo al trasporto merci.