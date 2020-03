Coronavirus, Dazi, Brexit e indebitamento globale: la “Mappa dei rischi” 2020

editato in: da

(TELEBORSA) – Dalle tensioni commerciali tra Stati Uniti, Cina ed Europa, al nodo persistente dell’indebitamento globale passando per la delicata gestione del post-Brexit oltre all’attuale questione del Coronavirus che vede direttamente coinvolta, oltre all’Italia in piena emergenza – sempre di più anche l’Europa: il quadro dei rischi globali nel 2020 ricalca, e in alcuni casi intensifica, le criticità economico-finanziarie e politico-sociali che avevano caratterizzato il panorama internazionale nell’anno appena concluso. Tali fattori, insieme alla debolezza del ciclo economico di diversi Paesi avanzati, rallentano l’attività economica globale – che ha messo a segno il ritmo di crescita più basso dell’ultimo decennio – e soprattutto il commercio internazionale.

Questo lo scenario tratteggiato nel Focus On sulla Mappa dei Rischi2020 – “Come navigare in un mare d’insidie”, di SACE SIMEST (Gruppo CDP), giunto alla XIV edizione, il cui mappamondo interattivo online delinea i profili di rischio in circa 200 mercati esteri.

DAZI – Le elezioni presidenziali statunitensi del 2020 potrebbero spingere l’amministrazione Trump a mosse a sorpresa, anche in chiave protezionistica. Per ora, la conferma della tregua tra Usa e Cina è simboleggiata dall’accordo siglato tra le parti il 15 gennaio scorso. Un passo in avanti che però, da un lato non risolve i temi più spinosi rimandandoli a colloqui futuri, dall’altro non è soddisfacente in termini di riduzione dei dazi statunitensi verso la Cina (ancora, in media, del 19% circa).Peraltro, l’accordo fissa obiettivi non facilmente raggiungibili – ancor di più alla luce dello scoppio dell’emergenza coronavirus – soprattutto con riguardo agli acquisti di prodotti statunitensi da parte diPechino. Il Paese del Dragone è stato il principale, ma non l’unico, obiettivo della politica protezionistica americana. A farne le spese è stata anche l’Unione Europea a seguito del verdetto emesso dall’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) nell’ottobre scorso relativo al dossier Airbus-Boeing, che ha dato il via libera a 7,5 miliardi di dollari di dazi americani nei confronti deiPaesi europei. E anche l’Italia è stata colpita. Le misure hanno interessato esclusivamente beni dell’agro-alimentare che nel 2018 hanno generato circa 400 milioni di euro di vendite negli Usa. Tra questi formaggi, frutta e conserve, liquori, salumi e insaccati; sono esclusi invece, vino e olio d’oliva che pesano il 62% delle nostre esportazioni alimentari verso Washington. La revisione trimestrale della lista dei beni soggetti ai dazi autorizzati dall’OMC effettuata dagli Stati Uniti il 14 febbraio scorso non ha prodotto, in sostanza, alcuna modifica sui beni Made in Italy.

BREXIT – A Londra, invece, la Brexit è realtà, ma nei prossimi mesi il Regno Unito dovrà trovare un accordo, non facile, con l’UE per regolare le future relazioni commerciali. Dopo la vittoria alle urne di dicembre, il governo guidato da Boris Johnson ha mantenuto la sua promessa elettorale: “Get Brexit Done”. L’accordo rinegoziato con l’UE dal primo ministro inglese nei mesi scorsi ha mitigato in parte le diffidenze che riguardavano il backstop, uno dei principali elementi di discussione, portando il Paese all’uscita dal blocco europeo il 31 gennaio scorso. Il Regno Unito è ora nella fase di transizione – ossia continua a seguire le norme e i regolamenti dell’UE e a contribuire al suo bilancio – che è prevista terminare a fine 2020. Tale termine potrà essere prorogato di uno o due anni entro il 30 giugno 2020, stessa data in cui le parti dovranno aver concluso le trattative per l’intesa commerciale.

INDEBITAMENTO GLOBALE – Ha raggiunto i 253 mila miliardi di dollari nel terzo trimestre del 2019 (+3,6%rispetto alla fine del 2018), con un peso pari al 322,4%del Pil mondiale. Il debito detenuto dalle economie emergenti è inferiore a un terzo del totale ma nell’ultimo decennio si è registrata una forte espansione (+147%), accompagnata da un contestuale significativo aumento del peso sul Pil. In questo scenario, il Pil mondiale è atteso avanzare nel 2020 al 2,3%, un ritmo inferiore rispetto allo scorso anno. Importanti economie, sia avanzate (Francia,Germania, Giappone, Stati Uniti), sia emergenti(Cina), sono infatti previste in rallentamento. Economie verso le quali è diretta la maggior parte dei prodotti Made in Italy. Alcuni segnali positivi giungono invece da economie in ripresa (tra le altre, Arabia Saudita, Brasile e Russia) e in espansione (Colombia, Filippine e Marocco).