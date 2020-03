Coronavirus, dal Gruppo Menarini gel disinfettante gratuito per la sanità pubblica

editato in: da

(Teleborsa) – Il Gruppo farmaceutico Menarini in campo nella lotta al Covid-19, impegnato con forza nell’enorme sfida che l’Italia sta affrontando nel combattere il gravissimo contagio che appunto ieri l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha classificato “pandemia mondiale” il dilagare del Coronavirus.

All’industria di Firenze giungono gli appelli accorati di tanti ospedali e operatori sanitari, ma anche di forze dell’ordine e servizi pubblici, che non riescono ad approvvigionarsi di presidi essenziali in questa battaglia, quali gel disinfettante e mascherine. Il Gruppo ha deciso quindi di realizzare, nello stabilimento dedicato ai suoi farmaci in formulazione gel, la produzione di gel disinfettante. Decisione presa dall’alta dirigenza dell’Azienda, i fratelli Lucia e Alberto Aleotti ed Elcin Barker Ergun, Ceo di Menarini Group.

“Produrremo qui dunque gel disinfettante – si legge in una lettera diretta a tutti i dipendenti – esclusivamente allo scopo di donarlo alle strutture e agli operatori impegnati in prima linea nella lotta contro il Covid-19, quale segno di ringraziamento da parte di tutti noi per l’immane lavoro che stanno facendo, e per aiutarli a lavorare in maggiore sicurezza”.

“La capacità produttiva del nostro stabilimento – prosegue la comunicazione dei fratelli Aleotti e del Ceo Barker Ergun – grazie all’impegno di tutte le persone impegnate nella produzione, ci permetterà di fornire gratuitamente, ogni settimana, come minimo, 5 tonnellate di gel disinfettante, indispensabile per limitare i contagi soprattutto nelle strutture più esposte al rischio. I nostri tecnici sono al lavoro per poter incrementare queste quantità e sono confidenti di farcela già a breve. Desideravamo condividere con voi questa decisione, ringraziandovi tutti per la responsabilità dimostrata nello svolgere i vostri compiti.

Supereremo insieme anche questa!”