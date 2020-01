Coronavirus, cresce la paura. Primo contagio fuori da Cina

editato in: da

(Teleborsa) – Paura in crescescente aumento in tutto il mondo per il coronavirus cinese, le cui vittime sono salite a 56, con circa 2mila contagiati. Secondo Pechino la capacità di diffusione sembra diventare più forte. E in Vietnam si registra un primo caso di trasmissione da uomo a uomo al di fuori della Cina: il contagiato non si era recato nel Paese ma è familiare di una persona che era stata a Wuhan,la città da cui si è diffusa l’eidemia. Ad Hong Kong assaltato da manifestanti il palazzo della quarantena.

In Italia rinviate le feste per il capodanno cinese a Roma e a Milano, in programma il 2 febbraio. Aggressione a Venezia ai danni di una coppia di turisti cinesi, insultati e presi a sputi da un gruppo di adolescenti. Gli italiani presenti a Wuhan, una cinquantina, posso lasciare il Paese soltanto via terra. Rafforzati controlli e personale medico negli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Malpensa.