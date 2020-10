Coronavirus: cresce ancora il numero di contagi, sono quasi mille le terapie intensive

editato in: da

(Teleborsa) – Cresce ancora il numero di nuovi casi accertati di Covid-19 in Italia, mentre non si arresta la crescita del numero di vittime giornaliere. Lievita anche il numero dei posti in terapia intensiva occupati da malati Covid-19: sono 66 in più rispetto a ieri per 992 totali in tutto il Paese.

Oggi il Ministero della Salute segnala 16.079 nuovi contagi (ieri 15.199), con il numero di tamponi effettuati che resta stabile intorno a quota 170mila (ieri 177mila). Il rapporto positivi/tamponi sale quindi a 9,43% (ieri 8,54%). Da inizio pandemia il numero complessivo casi di Covid-19 registrati in Italia è di 465.726.

Sono 136 le vittime registrate oggi (ieri 127): da inizio pandemia i decessi per Covid-19 sono stati 36.968.

La Lombardia si conferma di gran lunga la Regione con più casi (4.125), mentre le altre Regioni con più di mille casi giornalieri oggi sono cinque: Piemonte (1.550), Campania (1.541), Veneto (1.325), Lazio (1.251) e Toscana (1.145).

I ricoveri con sintomi crescono di 637 unità per un totale di 9.694, invece in isolamento domiciliare oggi ci sono 158.616 persone (+13.157 rispetto a ieri).