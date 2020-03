Coronavirus, Coop annuncia stop domenicali per due settimane

editato in: da

(Teleborsa) – La Coop chiuderà i suoi 1.100 punti vendita per le prossime due domeniche (il 22 e il 29 marzo). Lo ha reso noto il gruppo operativo che si è ripromesso di rivalutare la situazione dopo il 29 marzo. Inoltre, negli oltre 400 negozi dei territori Coop Alleanza 3.0 da giovedì 19 marzo fino al 29 marzo l’orario di chiusura è anticipato alle ore 19.30.

Arriva quindi una nuova misura da parte dell’azienda, dopo l’istituzione del comitato di crisi nazionale e le regole per lavorare in sicurezza. Alla base della decisione c’è sia la volontà di Coop di evitare la concentrazione nei suoi supermercati la domenica e contribuire così a limitare la presenza in strada delle persone – diluendo gli acquisti delle famiglie durante i giorni feriali della settimana – sia la necessità di andare incontro alle esigenze del personale, fortemente sotto stress nelle ultime settimane.

Coop sottolinea che la misura è ovviamente eccezionale e limitata alle prossime due settimane.