Coronavirus, Conte: “Reagiremo anche su emergenza economica”

(Teleborsa) – Un appello all’unità in un momento di difficoltà nazionale per rispondere al meglio all‘emergenza sanitaria del coronavirus e alle conseguenze economiche che l’Italia dovrà affrontare.

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte spegne le polemiche scoppiate dalle sue parole sul focolaio lombardo del virus,nato perché gestito male da un ospedale. Dopo le dichiarazioni dure del Presidente della Regione Attilio Fontana e dell’Assessore al Welfare lombardo Giulio Gallera, che ha definito il governo “totalmente incapace”, è arrivato l’invio del premier ad abbassare i toni.

“Ci predisporremo anche per reagire all’emergenza economica. Facendo sistema offriremo una risposta anche sul piano economico incredibile“, ha esordito Conte arrivando alla Protezione Civile. “Non dobbiamo drammatizzare – ha aggiunto – le misure sono adeguate”, ha aggiunto in riferimento alle decisioni del Mef per i comuni della zona rossa.

“Non dobbiamo pensare che sia una catastrofe che non si può affrontare, anzi è un’emergenza che si può affrontare e che stiamo affrontando mettendo in campo tutte le misure adeguate e proporzionate che confidiamo possano avere effetti di contenimento. Non è il momento delle polemiche, dobbiamo lavorare, le polemiche non mi interessano“, ha sottolineato Conte.

“Sono fiducioso – ha aggiunto – perché tutti i presidenti si sono dimostrati disponibili alla collaborazione. Ce la faremo lavorando tutti insieme con l’obiettivo unico che è quello della salute dei cittadini. Quindi no a drammatizzazioni o allarmismi, dobbiamo agire per contenere il disagio“, ha dichiarato.

Dal governo, assicura Conte è pronto “un protocollo condiviso con tutti per evitare di andare in ordine sparso. Questo è il momento di confrontarsi con tutti i governatori, per concordare le prossime azioni”.