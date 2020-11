Coronavirus, contagi in calo ma “effetto weekend” sui tamponi

editato in: da

(Teleborsa) – Rallenta la curva dei nuovi contagi nel nostro Paese (22.930 nelle ultime 24 ore) sulla quale pesa però “l’effetto weekend” con un minor numero di tamponi effettuati così che il rapporto tra nuovi positivi e test sale al 15,39%.

Ancora alto, purtroppo, il numero delle vittime, 630, che portano il totale dei decessi a oltre quota 50mila. Intanto, si discute sui nuovi DPCM (che potrebbe “sdoppiarsi” ) che stabilirà il perimetro di cosa sarà possibile fare dal 3 al 23 dicembre e dal 24 dicembre al 6-15 gennaio, mentre il nuovo terreno di scontro si sposta sugli impianti sciistici con il possibile stop all’apertura che preoccupa i presidenti delle Regioni interessate che chiedono di trovare un equilibrio tra l’emergenza sanitaria e il rilancio economico degli operatori.

“Quelli che hanno proposto la riapertura delle piste da sci sapevano benissimo che era irricevibile. Continua un deprimente gioco delle parti per strizzare l’occhio al comprensibile malessere di alcune categorie. Questo non è federalismo è demagogia irresponsabile“. Lo scrive il vice segretario del Pd, Andrea Orlando, su Twitter.

Intanto, il Commissario per l’Emergenza Domenico Arcuri in audizione in commissione Bilancio ha riferito che “Abbiamo già speso 94 milioni, che è la quota che l’Unione Europea ha chiesto all’Italia per acquisire la quantità di vaccini che sono stati finora predisposti”, sottolineando che il “meccanismo di acquisizione e contrattualizzazione dei vaccini avviene all’interno di un pool dell’Unione Europea che raggruppa tutti i paesi che hanno sottoscritto l’accordo”. All’interno di questo accordo, ha spiegato Arcuri, ogni Paese ha diritto ad una quota percentuale dei vaccini e quella dell’Italia è del 13,5%.