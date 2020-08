Coronavirus, contagi ancora in risalita: 402 nuovi casi e 6 decessi

editato in: da

(Teleborsa) – Salgono ancora i contagi da coronavirus in Italia dove, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 402 nuovi casi, in aumento rispetto ai 384 del giorno prima.

È quanto emerge dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute: il dato odierno porta a 249.204 i casi totali in Italia.

Scendono a 6 le vittime delle ultime 24 ore, in calo rispetto al giorno precedente quando erano stati 10 i decessi: il totale delle vittime da inizio pandemia sale così a 35.187.

Ancora un incremento a tre cifre in Lombardia che vede 118 nuovi casi e 5 vittime per un totale di 16.829 morti: due le regioni a zero contagi, Molise e Basilicata.

In aumento anche i ricoveri in terapia intensiva che salgono di una unità a 42: il totale dei guariti dall’inizio dell’epidemia è di 201.323.

I tamponi effettuati in Italia nelle ultime 24 ore sono stati 58.673 per un totale di 7.099.713 tamponi effettuati: 4.216.934 i casi testati