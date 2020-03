Coronavirus, Confesercenti: imprese a grave rischio liquidità

editato in: da

(Teleborsa) – Imprese italiane ormai pressoché prive di liquidità causa il lockdown disposto per contenere i contagi ha portato. Le misure per il contenimento dei contagi da Covid-19 hanno già prodotto una insostenibile caduta dei ricavi. Le perdite, al momento, sono quantificabili in circa 18 miliardi di euro, di cui 11,5 miliardi a carico delle imprese del commercio, del turismo e della ristorazione. Per arginare questo shock è necessario intervenire sul credito, ma intanto i meccanismi di agevolazione ai prestiti messi già in campo finora dal Decreto “Cura Italia” non stanno funzionando, o perlomeno sono decisamente insufficienti. L’allarme è generale e giunge pressante da tutte le categorie del lavoro, dalle famiglie e dalle singole persone.

“L’emergenza sanitaria da coronavirus – si legge intanto a conferma in un comunicato Confesercenti – è arrivata in una situazione già difficile: solo lo scorso anno, lo stock dei prestiti alle imprese è diminuito di circa 16 miliardi di euro. E il prosciugamento della liquidità causato dal lockdown è destinato a peggiorare: già adesso, su base annua, è plausibile attendersi una contrazione dei consumi delle famiglie di circa 30 miliardi di euro”.

“La sospensione delle attività è sì necessaria per vincere il contagio e certamente la salute pubblica rimane la priorità – commenta la Presidente di Confesercenti, Patrizia De Luise – ma occorre sostenere le imprese con un’iniezione rilevante di liquidità, per permettere loro di far fronte all’azzeramento dei ricavi e agli obblighi nei confronti di fornitori e dipendenti. Purtroppo, nonostante il Cura Italia abbia messo a disposizione misure per favorire l’accesso ai prestiti, troppe imprese non riescono ad ottenere risposte positive dagli Istituti di credito. E anche le banche disponibili si stanno scontrando con un eccesso di burocrazia che, di fatto, impedisce loro di utilizzare gli strumenti messi a disposizione con il decreto”.

Sia le imprese che gli autonomi sono allo stremo ed è indispensabile aiutare anche chi lavora. Servono soluzioni concrete. “Chiediamo all’ABI un impegno per sbloccare la situazione – dice ancora al riguardo la De Luise – mentre al Governo chiediamo invece di garantire l’attuazione delle misure adottate e di trovare ulteriori soluzioni per facilitare e velocizzare l’accesso alla liquidità per le imprese. A cominciare dalle garanzie: è urgente sbloccare subito la piena potenzialità del Fondo Centrale, superando i limiti imposti dal regolamento europeo de minimis sugli aiuti di Stato. L’Unione Europea si è già pronunciata favorevolmente sulla possibilità. Ora l’esecutivo deve solo notificare la decisione. E’ un intervento necessario quanto assolutamente urgente”.

(Foto: © Moodboard Moodboard / 123RF)