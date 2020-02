Coronavirus, Confcommercio: evitare che emergenza aggravi situazione economica già critica

editato in: da

(Teleborsa) – “L’emergenza Coronavirus in Lombardia preoccupa fortemente prima di tutto a livello sanitario. Le prime iniziative di prevenzione adottate dalla Regione Lombardia sono state tempestive e speriamo siano efficaci per arginare questo problema inaspettato”, sottolinea il Presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli.

“In questo contesto – dice – non possiamo non esprimere preoccupazione anche per tutte quelle attività imprenditoriali che sono paralizzate dalla quarantena decisa per isolare i comuni di Codogno, Castiglione d’Adda e Casalpusterlengo. Una situazione critica che si aggiunge alle ripercussioni già pesanti che sta avendo l’emergenza Coronavirus sul sistema imprenditoriale nazionale legato ai settori del turismo, ristorazione, alberghi, trasporti e commercio estero. Di fronte a uno scenario così grave e senza precedenti abbiamo chiesto al Governo che, come primo intervento a favore delle imprese in crisi a causa degli effetti del Coronavirus, sia concessa una sospensione dei pagamenti legati alle prossime scadenze fiscali e contributive. Va scongiurato, infatti, il pericolo che l’emergenza sanitaria aggravi una situazione economica già molto critica con ripercussioni sociali difficili da valutare”.

“Siamo disponibili fin da subito a collaborare con le istituzioni per trovare delle soluzioni che possano sostenere le imprese e i lavoratori in questa situazione di crisi”. Lo ha detto Carlo Bonomi, Presidente di Assolombarda. “Saremo dunque impegnati a identificare le modalità più adeguate che vedano tutte le parti lavorare insieme per il sostegno del reddito dei lavoratori coinvolti”, aggiunge in una nota.