Coronavirus, Confagricoltura: “Linee guida Ue rispondono a nostre sollecitazioni”

(Teleborsa) – Accolte dalla Commissione Ue le sollecitazioni mosse da Confagricoltura sulla necessità di un coordinamento europeo in materia di controlli e chiusura delle frontiere. “Nell’ambito delle restrizioni decise negli ultimi giorni a livello nazionale viene salvaguardata l’attività della filiera agroalimentare, a garanzia della sicurezza dei rifornimenti. L’obiettivo può essere raggiunto, nell’interesse di tutti i cittadini della Ue, solo se viene garantita la libera circolazione dei prodotti all’interno del mercato unico, fatti salvi i necessari controlli finalizzati alla tutela sanitaria degli autotrasportatori che devono poter effettuare regolarmente le consegne” dichiara in una nota il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, esprimendo soddisfazione per le linee guida approvate ieri dalla Commissione.

“La Commissione Ue ha ribadito che nessuna certificazione aggiuntiva deve essere richiesta e imposta sui prodotti agroalimentari, in quanto l‘Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha reso noto che non c’è alcuna evidenza che il cibo possa essere una fonte di contagio, come peraltro già indicato all’inizio di marzo dal nostro ministero della Salute – ha spiegato Giansanti –. Le linee guida della Commissione garantiscono anche il movimento dei lavoratori stagionali che sono indispensabili, non solo in Italia, in particolare per le operazioni di raccolta”.

In termini generali la Commissione – come ha sottolineato il Presidente di Confagricoltura – ha raccomandato agli Stati membri di “non porre ostacoli ingiustificati alla libera circolazione di beni essenziali e deperibili, tra cui rientrano anche i prodotti del settore florovivaistico, in piena crisi”.

Per Giansanti ora il punto resta fare in modo che tali linee guida vengano, ora, applicate “in modo rigoroso” da tutti gli Stati membri. “Diversamente, – ha concluso – rischierebbe la tenuta del mercato unico e sarebbe resa molto più difficile la ripresa economica, quando l’emergenza sanitaria sarà finita”.