Coronavirus, Commissione Banche: in settimana audizioni per attività task force

(Teleborsa) – In settimana la Commissione di inchiesta sul sistema bancario fisserà un ciclo di audizioni per analizzare l’attività della task force composta da MEF, Banca d’Italia, Abi e Mediocredito Centrale in questo periodo di crisi.

Scopo dell’indagine sarà quello di valutare soprattutto l’attività del sistema bancario in relazione ai decreti emanati dal Presidente del Consiglio e dal Governo con le misure economiche per affrontare l’emergenza coronavirus. È quanto si apprende da una nota diffusa dopo la riunione tenuta questa mattina in videoconferenza dell’ufficio di Presidenza della Commissione integrato dai Capigruppo.

Sotto la lente, specifica la Commissione, finiranno le attività per assicurare che la liquidità messa a disposizione dallo Stato arrivi direttamente e velocemente, senza oneri e aggravi burocratici, nelle tasche di cittadini e imprese “profondamente provati da questa terribile emergenza” e il monitoraggio dell’operatività sul territorio degli istituti di credito.