Coronavirus, commercialisti al Mef: “Sospendere atti impositivi&...

(Teleborsa) – Sospensione degli atti impositivi, in materia previdenziale e tributaria e, in particolare, di quelli aventi valenza esecutiva, pendenti alla data odierna o successivamente emessi ed insorti, con rinvio di ogni termine sostanziale, di pagamento o di impugnazione nonche´ processuale, connesso a tali atti sino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria.

È la richiesta inoltrata al MEF, in una nota congiunta, dalle Associazioni dei Commercialisti (ADC – AIDC – ANC – ANDOC – FIDDOC – SIC – UNAGRACO – UNGDCEC – UNICO) “vista la situazione di disagio in cui versano gli uffici pubblici e, nella specie, gli uffici dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia Entrate Riscossione, a causa dell’accesso contingentato agli stessi, imposto da motivi sanitari”.

Nella nota, le associazioni ricordano che le disposizioni del DPCM del 4 marzo 2020 “i ripercuoteranno in misura significativa sugli uffici, limitandone ulteriormente il funzionamento”.

Le associazioni ricordano inoltre che “in presenza di atti impositivi, l’interlocuzione personale presso i medesimi uffici e` necessaria al fine dell’indispensabile esercizio del diritto alla difesa del contribuente nella fase precontenziosa, contenziosa ed esecutiva” e che “dette fasi sono soggetta a termini decadenziali precisi e perentori.

Inoltre, “in presenza di atti esecutivi l’impossibilita` o anche solo la difficolta` di accesso agli uffici preposti puo` tradursi in un grave danno ingiusto per i contribuenti“.

Da qui la richiesta di sospendere obblighi tributari, inclusi i versamenti, come previsto dall’art. 9 dello Statuto dei Diritti del Contribuente che prevede la sospensione nel caso in cui il tempestivo adempimento degli obblighi tributari sia impedito da cause di forza maggiore, come, conclude la nota, è quella attuale.